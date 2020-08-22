"مصر للطيران" تسير 23 رحلة جوية على متنها 3 آلاف راكب غداً

تسير شركة "مصر للطيران"، غدًا الأحد، 31 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونيخ، برلين، إسطنبول، الخرطوم، ندجامينا، الشارقة، بيروت، واشنطن".

كما سيجرى تسيير رحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، إضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر، ورحلة خاصة إلى طابا و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات نحو 3 آلاف راكب.