رئيس التحرير

محمود مسلم

غدا.. مصر للطيران تنقل 4500 راكب على متن 37 رحلة جوية

انطلاق رحلتين جويتين إلى كل من "دبي وأبوظبي"

كتب:

أيمن حمزة
02:12 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
مصر للطيران تعلن : إستقبال 4500 مسافر غدا خلال 37 رحلة غدا السبت

مصر للطيران تعلن : إستقبال 4500 مسافر غدا خلال 37 رحلة غدا السبت

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران عن جدول رحلاتها اليومي، مشيرة إلى أنها ستسير غدا السبت 37 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4500 راكب من جنسيات مختلفة.

تنطلق الرحلات بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، نيروبي، أبوجا، الشارقة، البحرين، بغداد، نيويورك".

كما تنطلق رحلتان جويتان إلى كل من "دبي وأبوظبي" ورحلة استثنائية إلى كل من "جدة والدمام"، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ومثلها إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى الأقصر، بخلاف 4 رحلات شحن جوي.

اقرأ المزيد:

"مصر للطيران" تسير غدًا 42 رحلة جوية لمختلف دول العالم

اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران

"مصر للطيران" تناشد عملائها إجراء تحليل PCR قبل السفر بـ 72 ساعة

مصر للطيران تسير 36 رحلة جوية لمختلف دول العالم غدا

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد شهادات الأيزو الدولية

مصر للطيران تسير اليوم 24 رحلة والمطار يستقبل 134 رحلة خلال 24 ساعة

"مصر للطيران" تسير غدا 24 رحلة دولية وواحدة خاصة إلى مطار طابا

مصر للطيران" تسير 24 رحلة جوية غداً

مصر للطيران تسير 23 رحلة جوية تقل 2500 راكبا اليوم

غداً.. "مصر للطيران" تسير 23 رحلة جوية