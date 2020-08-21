غدا.. مصر للطيران تنقل 4500 راكب على متن 37 رحلة جوية

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران عن جدول رحلاتها اليومي، مشيرة إلى أنها ستسير غدا السبت 37 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4500 راكب من جنسيات مختلفة.

تنطلق الرحلات بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، نيروبي، أبوجا، الشارقة، البحرين، بغداد، نيويورك".

كما تنطلق رحلتان جويتان إلى كل من "دبي وأبوظبي" ورحلة استثنائية إلى كل من "جدة والدمام"، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ومثلها إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى الأقصر، بخلاف 4 رحلات شحن جوي.