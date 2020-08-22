مصر للطيران تسير 37 رحلة.. والمطار يستقبل 19806 مسافرين خلال 24 ساعة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، عن تسيير 37 رحلة جوية، اليوم، ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4500 راكب من جنسيات مختلفة.

وتأتي الرحلات بحسب بيان الشركة، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «امستردام، اثينا، بروكسل، بودابيست، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، نيروبي، أبوجا، الشارقة، البحرين، بغداد، نيويورك»، ورحلتين جويتين إلى كل من «دبي وأبوظبي» ورحلة استثنائية إلى كل من «جدة و الدمام» بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى «شرم الشيخ»، و3 رحلات إلى «الغردقة» ورحلة واحدة إلى «الأقصر»، بخلاف 4 رحلات شحن جوى.

فيما سير مطار القاهرة الدولى يوم أمس الجمعة 172 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات بعدد عدد ركاب 19806.

وأوضحت المصادر أن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها «نيويورك فرانكفورت باريس لندن أمستردام بودابست كوبنهاجن روما ميلانو أثينا دوالا برلين ميونخ لارناكا وشاندو بيروت جده دبى الشارقه الرياض وأبوظبى»، وبلغت رحلات السفر 86 أقلت على متنها 9175 مسافرا من جنسيات مختلفه.

فى حين استقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 86 رحلة أقلت على متنها 10631راكبا عائدين من عدة وجهات دولية منها «واشنطن لندن باريس ملانو روما أثينا برلين ميونخ كوبنهاجن لندن باريس».

واتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.