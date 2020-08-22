إصابات بكورونا في المنوفية بعد تسجيلها "صفر" 8 أيام تواليا

أعلن الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة، بعد تسجيلها صفر إصابات بكورونا لمدة 8 أيام متتالية.

وأضاف "العجيزي" لـ"الوطن" أن الإصابات التي جرى تسجيلها خلال الأيام الماضية تتراوح بين إصابتين إلى خمسة إصابات بأقصى تقدير، مشددًا على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الوضع الوبائي في محافظة المنوفية مستقر بشكل كبير، لافتًا إلى أن 50% من أسرّة مستشفيات العزل شاغرة.

ولفت إلى أن الحالات البسيطة يجري عزلها منزليًا، منوهًا بأنه إذا كانت هناك حالة تستدعي العزل في المستشفى، يجري عزلها بالمستشفى تطبيقًا لإجراءات وزارة الصحة.