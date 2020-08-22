عين شمس تستقبل طلاب الثانوية بـ13 معملا لتسجيل الرغبات بتنسيق 2020

فتحت جامعة عين شمس، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، معامل التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق 2020، حيث خصصت الجامعة 13 معمل حاسب آلي موزعة على 5 مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضحت الجامعة أنه تم تخصيص مقرين بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية "امتداد الخليفية المأمون" ومقر آخر بكلية الهندسة في ميدان عبده باشا بالعباسية، وبكلية البنات بمصر الجديدة شارع الميرغني وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة لإتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وتابعت الجامعة أنه تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة للطلاب وأسرهم كما تم تخصيص أماكن الانتظار التي يتوافر بها كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، في ظل انطلاق تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق 2020.