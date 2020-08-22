شعراوي يشارك في "إنترفيو" المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، في المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والذي يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال "شعراوي"، إنَّ هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى مشاركته في تقييم المرشحين لدخول البرنامج في الدفعة الثالثة ومراجعة بعض السير الذاتية الخاصة بهم.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتجربة التي تجريها الأكاديمية لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يسهم في تحسين الأداء في مختلف المجالات.

وأشار "شعراوي"، إلى اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كل العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب .

كما أثنى وزير التنمية المحلية على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب وتأهيل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمساهمة في عملية التنمية وبناء الإنسان وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

والتقى "شعراوي"، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية وعدد من القيادات حيث استمع لشرح حول طريقة التسجيل في هذا البرنامج وأهدافه وكيفية اختيار المرشحين وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.

جدير بالذكر، أنَّ هذا البرنامج يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتمّ تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد 190 متدربًا بـ640 ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية 79 متدربًا والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.