المصرف المتحد ينظم ندوة تثقيفية للتوعية بالخدمات البنكية لشباب محافظة جنوب سيناء

قام المصرف المتحد بتنظيم ندوة عن الخدمات البنكية والحلول المصرفية الرقمية والتقليدية لشباب الهلال الأحمر والشباب والرياضة وشباب الأزهر بمدينة الطور فى محافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن الحملة القومية للبنك المركزى المصرى فى الفترة من 9 -24 أغسطس 2020.

وجاء ذلك بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر العشماوى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وافتتحت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد الندوة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، حيث ثمّنت كشميرى جهود محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء خالد فودة المقدمة للشباب سواء الثقافية أو الاقتصادية أو الرياضية أو الاجتماعية.

وأشارت إلى التعاون المثمر بين إدارة المصرف المتحد والمحافظة، ونوهت إلى دور المصرف المتحد فى تقديم الخدمات الرقمية والمالية وخدمات التمويل العقارى، بهدف غرز الثقافة المالية ونشر الخدمات البنكية بين فئات المجتمع المصرى لتمكينهم اقتصادياً خاصة فئة المرأة والشباب.

وأضافت أن حزمة خدمات المصرف المتحد تتميز بمواكبتها لاحتياجات الشباب المصرى المعاصر من السرعة والسهولة فى الحصول على الخدمة البنكية، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية فى جودة الأداء المصرفى الرقمى، حيث يقدم المصرف إمكانية فتح حسابات بنكية بدون مصاريف إدارية أو حد أدنى، بالإضافة إلى سلسلة الخدمات الرقمية من خدمة الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الرقمية بخصائصها المتميزة، التى تمكن عملاء المصرف المتحد من متابعة جميع حساباتهم الشخصية، سواء كانت ودائع أو شهادات أو بطاقات أو تمويلات وإجراء جميع التحويلات بين حساباتهم على مدار الساعة بمنتهى الحرية، وكذلك عمل التحويلات الخارجية سواء لعملاء المصرف المتحد أو غير العملاء بأمان تام. كما تمكن الخدمات الرقمية عملاء المصرف المتحد من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلاً عن تفعيل البطاقات أو إيقافها، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الاستعلام الائتمانى الذاتى I-Score، وشحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء، وتقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبرى والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

وتُتيح أيضاً طلب إصدار أو ربط شهادات المصرف المتحد سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، كذلك طلب إصدار أو ربط ودائع بمختلف أنواعها، خاصة ذات العائد المدفوع مقدماً، حيث يستطيع العميل بسهولة اتباع بعض الإرشادات بنفسه سواء عبر تليفونه المحمول أو عبر الإنترنت البنكى دون الحاجة إلى التقدم بطلب لخدمة العملاء بأى من فروع المصرف الـ64 والتمتع بحزمة من الحلول والخدمات البنكية الرقمية المتميزة فائقة الجودة والسرعة بأمان تام ووفق المقايس الدولية المعتمدة.

وتابعت «كشميرى» أنه لضمان سهولة الاستخدام من قبل العملاء، قام المصرف المتحد بإدراج خاصية تفعيل هذه الخدمات ذاتياً وفقاً لقواعد وشروط الخدمة.

وأشارت إلى باقة التمويلات التى يقدمها المصرف المتحد للشباب ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى المصرى لتمويل الشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك حزمة من التمويلات المتخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة الرئاسية بتخصيص 200 مليار جنيه ورعاية البنك المركزى، فضلاً عن خدمات التمويل العقارى التى يقدمها المصرف المتحد بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى تحت مظلة مبادرات البنك المركزى المصرى لتمويل محدودى الدخل.