بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 13.1 مليار جنيه ضمن مبادرة "مشروعك" لدعم 108 آلاف مستفيد

فى إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها المحرك الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة، التى تستهدف كل فئات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب فى المحافظات والقرى، توسعت البنوك المصرية، خاصة الحكومية منها، فى منح تمويلات لهذا القطاع الواعد من خلال العديد من المبادرات التى تقدم تمويلات ميسرة لأصحاب هذه المشروعات، والتى يأتى من ضمنها مبادرة «مشروعك» بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. ويشارك فى مبادرة «مشروعك» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ 5 أعوام، 6 بنوك هى الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصرى، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، حيث تدعم المبادرة أصحاب المهن الحرة، وتقدم قروضاً لتمويل النشاطات التجارية الصغيرة، وقروضاً لتمويل شراء الآلات والمعدات، وقروضاً لتمويل الثروة الحيوانية.

واستحوذ بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر» على النسبة الأكبر من تمويلات البنوك ضمن المبادرة، حيث بلغت تمويلات البنكين ضمن المبادرة نحو 13.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020، ليصل عدد المستفيدين من تمويلات البنكين خلال الفترة إلى نحو 108 آلاف عميل.

يحيى أبوالفتوح: 3.2 مليار جنيه إجمالى تمويلات البنك الأهلى ضمن «مشروعك».. و«سوهاج» تستحوذ على 13% من قروض المبادرة

وكان محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد فى تصريحات سابقة أن «مشروعك» ساهم منذ بدء تنفيذه فى توفير أكثر من 770 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 142.6 ألف مشروع بقروض 13.7 مليار جنيه.

وفى هذا الصدد، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن إجمالى تمويلات البنك ضمن مبادرة «مشروعك» بلغت نحو 3.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، ممنوحة لنحو 8200 عميل. وأشار «أبوالفتوح» إلى أن حجم المحفظة القائمة لمشروعك حالياً تبلغ 2.7 مليار جنيه لنحو 6500 عميل، مضيفاً أن نسب التعثر فى السداد ضئيلة جداً. وأوضح أن تمويلات البنك ضمن مبادرة مشروعك تغطى كافة محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن محافظة سوهاج تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى التمويلات والتى تبلغ 13.6%، تليها محافظة الشرقية بنسبة 11.3%، ثم محافظة الغربية بنسبة 10%. وأضاف: «وتستحوذ محافظة المنيا على نسبة 9.9% من إجمالى تمويلات البنك ضمن المبادرة، تليها محافظة الجيزة بنسبة 9.09%، ثم محافظة الدقهلية بنسبة 8.6%، تليها محافظة أسوان بنسبة 7.7%».

عاكف المغربى: 9.9 مليار جنيه قيمة تمويلات بنك مصر بمبادرة "مشروعك" وأكثر من 99.5 ألف مستفيد

وحول انعكاس مبادرة مشروعك على المستفيدين منها فى ظل جائحة كورونا، قال «أبوالفتوح» إن استفادة العملاء من برنامج مشروعك أدت إلى تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية على المستفيدين من هذه الجائحة، نظراً لوجود مشروعات تدر عائداً على أصحابها. ونوه بأن مبادرة مشروعك لعبت دوراً فى الحد من معدلات البطالة، حيث حققت التنمية المجتمعية فى مدن ومراكز وقرى ونجوع مصر، من خلال تيسير إقامة مشروعات SMEs، بما يوفر فرص عمل تدعم المواطن، مشيداً بدور وزارة التنمية المحلية فى تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات من خلال مقرات مشروعك التابعة للوزارة بالمحافظات، وقيام البنوك بالتمويل.

من جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالى تمويلات بنك مصر ضمن مبادرة مشروعك بلغت نحو 9.9 مليار جنيه لعدد 99.549 عميلاً فى 27 محافظة، حتى نهاية يونيو 2020، مشيراً إلى أن بنك مصر يستحوذ على الحصة الأكبر من تمويلات المبادرة بين البنوك المشاركة. وأوضح «المغربى» أن حجم المحفظة القائمة بنهاية يونيو الماضى، بلغت 4.8 مليار جنيه، نتيجة سداد الأقساط، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى المستفيدين ضمن مبادرة مشروعك، حيث بلغ عدد المستفيدين بالمحافظة حتى نهاية يونيو نحو 11.414 عميلاً، بإجمالى تمويلات بلغت 877 مليون جنيه، بينما تأتى محافظة سوهاج فى المركز الثانى من حيث عدد العملاء البالغ 10.219 مستفيداً، بقيمة تمويل بلغت 960 مليون جنيه. وتابع أن عدد المستفيدين بمحافظة الدقهلية بلغ نحو 10.193 عميلاً، بقيمة تمويل سجلت 800 مليون جنيه، كما احتلت محافظة المنيا المركز الرابع من حيث عدد العملاء، والأول من حيث قيمة التمويل الممنوح ضمن المبادرة، بإجمالى تمويلات بلغت 1.17 مليار جنيه لعدد 9.324 عميلاً، فيما جاءت الشرقية فى المركز الخامس بإجمالى تمويلات سجلت 983 مليون جنيه، لعدد 7.662 عميلاً. واستطرد نائب رئيس بنك مصر أن تمويلات بنك مصر فى محافظة أسيوط ضمن مبادرة «مشروعك» بلغت 704 ملايين جنيه لنحو 6.554 عميلاً، بينما بلغت تمويلات البنك لمحافظة بنى سويف 631 مليون جنيه لعدد 6.326 عميلاً، كما وصل عدد المستفيدين من محافظة قنا إلى 5.146 عميلاً بإجمالى تمويلات 365 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2020. وذكر أن المبادرة ساهمت بشكل كبير فى تخفيف آثار جائحة كورونا، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات وإتاحة السيولة اللازمة لاستمرار تشغيلها وعدم توقفها، كما لعبت دوراً هاماً فى الحد من زيادة معدلات البطالة نتيجة مساهمتها فى عدم توقف تلك الأنشطة الممولة.