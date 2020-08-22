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وزير التعليم العالي: مفيش دولة عقدت امتحاناتها في ظل كورونا غير مصر

كتب:

محمد عزالدين
08:05 م | السبت 22 أغسطس 2020
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا يوجد دولة في العالم عقدت امتحاناتها سواء في التعليم الاساسي أو في مرحلة التعليم الجامعي في ظل جائحة فيروس كورونا سوى مصر.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، "جاتلي رسالة من اسكوتلندا بتهنينا إننا انتهينا من العام الدراسي ناجح في مصر وإحنا في اسكتلندا لازال الطلاب عاملين وقفات احتجاجية عشان مش عارفين يدخلوا كليات".

وأشار إلى أن مصر كان لديها تحديا كبيرا جدا وتم الانتهاء منه سواء في الثانوية العامة والجامعات، مؤكدا أن المجموع ليس الأساس في الرغبات والأفضل الاختيار وفقا لمهارة الطالب.

وتابع: "أنصح الطالب أنه ميستخسرش المجموع.. وفكر وعندك لسة وقت، والأهالي عليهم دور لأن عندنا موروث أن مدام جاب الطالب مجموع كبير لازم يدخل الكليات اللي متصورين إنها قمة".

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