محافظ كفر الشيخ: تخفيض قيمة الأمتار على مخالفات البناء بنسبة 40%

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تخفيض قيمة الأمتار على مخالفات البناء بنسبة تبدأ من 25 إلى 40%.

وذكر المحافظ، أن هناك إقبالًا كثيفًا على المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة من أجل التصالح مع مخالفات البناء، بعد أن شعر المواطنون بأن الدولة جادة في استعادة حقوقها.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الدولة تطالب المواطنين بالالتزام بالقوانين، مؤكدًا أن أحد المواطنين قام بدفع 33 مليون جنيه مخالفات عن 9 مبان.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن ما دفعه المواطن هو القيمة الإجمالية للمخالفات من أجل التصالح مع الدولة وفقًا للقانون، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة تعمل حتى الساعة الخامسة والسادسة مساءً دون تعب أو شكوى لإتمام تلك المهمة.

وتابع: "الموظفون يعملون في أيام إجازتهم، حتى يتم القضاء على مخالفات البناء كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي".