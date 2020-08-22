وزير التعليم العالي يؤكد: مستعدون للموجة الثانية من كورونا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك استعدادات لأى موجة ثانية من فيروس كورونا، قائلا إنه أصبح لدينا خبرة كبيرة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج عبر برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى أن المستشفيات الجامعية جاهزة لأى موجة ثانية من فيروس كورونا، مضيفًا أننا نتواصل نع المركز القومى للبحوث والمراكز البحثية بشأن الوصول إلى مصل لفيروس كورونا.

واشار إلى أننا اكتسبنا خبرات كبيرة فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أننا جاهزون لكل السيناريوهات المتوقعة لفيروس كورونا.