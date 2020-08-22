السيسي حذر من خطورة السمنة واستجاب لعلاج أحد ضحاياها

دائما ما حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أمراض السمنة وخطورتها على صحة المواطنين، ومؤخرا قرر الاستجابة لاستغاثة أحد المواطنين الذين يعانون من أمراض السمنة المفرطة.

وشهدت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، حالة من البهجة والفرحة الغامرة على وجوه أفراد أسرة الشاب محمود سمير العشري، المعروف إعلاميا بمصاب السمنة المفرطة، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه على نفقه الدولة بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة وتعيين زوجته كزائرة صحية بإحدى الوحدات الريفية.

مرات عديدة وجه فيها الرئيس السيسي، بضرورة الانتباه لخطورة السمنة وأهمية الحفاظ على اللياقة البدنية السليمة، ففي نوفمبر 2018، كانت المرة الأولى التي تحدث فيها الرئيس السيسي، عن زيادة الأوزان، عندما علق على أوزان طلاب الجامعات الذين ظهروا بأحد التقارير المصورة التي عرضت أمامه خلال مشاركته في ندوة بعنوان "كيف نبني قادة المستقبل" في مؤتمر شباب العالم.

وقال خلال المنتدى "الشاب أو الشابة مش هيقدر يدي وهو وزنه زيادة.. الولاد والبنات في الجامعة لازم وزنهم يقل.. دول أولادي، وعايز ولادي ينظر لهم بالبنان، نص الوزن عايز يتشال".

واستكمل حينها حديثه قائلًا: "التوك توك عمل مشكلة في بلدنا، الـ100 متر بقت الناس تركب، الناس تمشي وتمشي، المفروض ماتركبش وسائل المواصلات إلا مثلاً لو المسافة فوق الكيلو طالما الصحة مافيهاش مشكلة".

وبعدها بأيام قليلة، في ديسمبر من نفس العام، كانت المرة الثانية التي انتقد فيها الرئيس السمنة، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، علق السيسي، على ما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وجود نحو 75% من المصريين وزنهم فوق المعدل الطبيعي، وقال: "تقريبا 11 مليون مواطن لديهم مشكلة صحية تختلف من إنسان لآخر وقد تجتمع الأمراض الثلاثة أو الأربعة (سكر وضغط وفيروس سي والسمنة) في إنسان واحد، بنعمل في نفسنا كده ليه؟".

وجدد الرئيس حديثه عن السمنة بين المصريين، خلال حفل تخرج طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، في أكتوبر 2019، إذ تضمن حديثه نصائح بخصوص المحافظة على الصحة والرياضة وعدم زيادة الوزن، حيث قال: "خلي بالك من نفسك وصحتك وعلمك وقيمك ومعرفتك واوعى تسيب الرياضة واوعى وزنك يزيد خالص"، متابعًا: "لما أقول الكلام يقال الرئيس يتكلم في هذا الأمر، أيوه طبعًا أمال إيه، إذا أصبحت ثقافة عندنا أن نحرص على هذا الأمر ونراقب أكلنا بشكل جيد، سينعكس إيجابًا على الأمن القومي".