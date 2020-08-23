التعليم العالي: 5000 تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية ومصروفاتها مناسبة

كشف الدكتور محمد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن التقدم و الإقبال على الإلتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة " العلمين والجلالة و الملك سلمان" كبيرجدا، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة تقدموا حتى الآن للإلتحاق بها .

وأكد شعيرة لـ"الوطن"، أن الجامعات الأهلية تتميز بوجود عدد من التخصصات الفريدة من نوعها والتي تم إتاحتها لأول مرة بالجامعات المصرية، منوهاً إلى أنها تضاهي كبرى الجامعات العالمية، مشيراً إلى أنه جاري الإنتهاء من الإتفاقيات الجاري توقيعها مع عدد من الجامعات العالمية الكبيرى المتميزة بعض الدول المتقدمة سواء كانت بالشراكة أو التوأمة .

و تابع رئيس القطاع الهندسي، ان المخطط التنفيذي للإنتهاء من المراحل جميعاً للجامعات الثلاثة، العام المقبل، مشيراً إلى انه سيتم افنتهاء منهاء و البدء في التشغيل الكامل للجامعات الثلاثة بدءاً من العام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى الإنتهاء من إنشاءات جامعة المنصورة .

وأضاف أنه 66 برنامجاً تعليمياً ستتم الدراسة بهم العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن العام المقبل سيكون هناك أكثر من 220 برنامج تعليمي ستنتظم الدراسة بهم، مؤكداً انها جميعاً متماشية مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً ووظائف المستقبل، موضحاً أن التخصصات المتاحة حالياً متميزة ، قائلا:" مثلاً برنامج الأتمتمة الصناعية وهو التحكم في العمليات الصناعية ، و برنامج السياحة والترفيه، يقصد بها أن السياحة مرتبطة بالبرامج الترفيهية".

وبشأن الحديث عن إرتفاع ألأسعارالمعلنة للجامعات الأهلية، أكد أنها جزء بسيط و لا يساوي شيئاً من التكلفة الحقيقية للجامعات، قائلا :" المصروفات ليست عالية و مناسبة جداً ولاتساوي شئ من التشغيل للجامعات و ولو مكثنا أكثر من 10 سنوات مش هنستطيع جمع تكاليف الإنشاء، والجامعات لديها إمكانيات عظيمة ولا تساوي المصروفات عشر التكاليف ونحن نقدم خدمة تعليمية متميزة ".