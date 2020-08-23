معامل التنسيق تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الأولى لليوم الثاني

تستعد معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات المختلفة بالجامعات الحكومية، لليوم الثاني على التوالي، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 لتسجيل رغباتهم، وإختيار الكليات المختلفة، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الإحترازية المشددة لمنع انتقال العدوى والإصابة بكورونا فيروس "كوفيد 19".

وتبدأ عملية مراحل التسجيل للرغبات بالمعامل من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ3 عصراً، وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معامل التنسيق الثلاثة بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث.

وأضاف الخشت، أن المعامل يتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، أن معامل كلية الآداب تعد من اكثر المعامل التى تشهد اقبالا كبيرا ضمن 13 معمل على مستوى الجامعة، مضيفاً أن إدارة الكلية استعدت لإستقبال الطلاب ووفرت لهم كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم ، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصاً على راحتهم وراحة أولياء الأمور.

ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة وفرت معملين للحاسب الآلي لتقديم خدمة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، إحداهما بمبنى "ج" بالمدينة الجامعية بالأخصاص، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق، مؤكداً أن الخدمة تقدم مجاناً لجميع الطلاب.

وانطلقت، أمس، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألف و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألف و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.