وزير الصحة: قانون جديد بإنشاء صندوق مخاطر للأطقم الطبية

قال الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان ، إنه قد تم مد جسر طبي للإمداد بـ5 طائرات على مدار الأسبوع الماضي لمساعدة أشقائنا في دولة السودان وذلك لما يعانونه من سيول وفيضانات، ولذا تم إرسال 5 طائرات بها شحنات للألبان الأطفال والأدوية.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحاتها لبرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة تعمل أيضا في دولة جنوب السودان عبر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي في 9 دول أفريقية منهم السودان، ويتم العمل حاليا على علاج 250 ألف مواطن سوداني من فيروس سي، ولم تقتصر الإمدادات على الأدوية فقط، ولكن تم مد الدولة بالمعامل والقوى البشرية للتدريب، موضحة أنه سيتم تقديم دعم مادي ومعنوي وتقرر إنشاء صندوق مخاطر للأسر التي فقدت ذويها في جائحة فيروس كورونا من الأطقم الطبية، كما سيقر ذلك القانون بتاريخ 13 فبراير من العام الجاري وهي فترة حدوث أول حالة إصابة، والفترة المقبلة ستشهد كثيرا من الدعم المادي والمعنوي.

وأكدت أن الجيل الحالي من الأطقم الطبية باتوا نموذجا وقدوة حسنة للأجيال القادمة في المجال الطبي، والذين يحظون باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية.