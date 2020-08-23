"البرلمان الليبي": اتفاقية وقف إطلاق النار من ثمار "مبادرة القاهرة"

قال عبدالحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن اتفاقية وقف إطلاق النار الذي أصدرها المجلس من ثمار مبادرة القاهرة وتنطلق من ثوابتها المهمة، حيث أن المبادرة المصرية قوبلت بالتأييد من الداخل والخارج الليبي، موضحًا ان اتفاقية الحل السلمي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في ليبيا، ويكشف حسن النية.

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الأيام المقبلة كفيلة بتبيان تلك الاتفاقية ومعرفة ما سيكون، مثنيًا على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفع بالحل السياسي، لافتًا إلى أنه على البعثة الأممية في ليبيا أن تضطلع بمسؤولياتها لتنفيذ تلك المبادرة.

وعن رد فعل الدوحة وأنقرة، أوضح مستشار رئيس مجلس النواب الليبي أنه "لا مباركة من قِبل تركيا وقطر الذين ينتهكون السيادة الليبية"، متابعًا: "لم نتلق أي بيان رسمي من قبل تلك الحكومتين فيما يخص اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا".