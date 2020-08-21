مستشار رئيس البرلمان الليبي: المرحلة المقبلة ستحددها طاولة الحوار

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، إن شكل المرحلة المقبلة بعد قرار بوقف إطلاق النار سيكون عبر الجلوس لطاولة الحوار والمفاوضات لحل الأزمة الليبية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وما طرحه رئيس مجلس النواب خلال الأشهر الماضية، وكل هذه الأمور ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات والحوار من أجل تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية جديدة توحد المؤسسات الليبية.

وأضاف "المريمي" خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار قناة "ten"، أن الدور المصري فاعل ورئيسي ومهم في الملف الليبي، إذ أنها داعمة لليبيا في ملف الإرهاب وطردهم من ليبيا، وترفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي، لافتا إلى أنه بعد التدخل التركي خرج الرئيس السيسي وأعلن بأن سرت والجفرة خط أحمر وذلك من أجل أن يتجه الليبيين من أجل الحوار والنقاش والتفاهم من أجل حل الأزمة.

وأشار إلى أن تجاوز خط سرت والجفرة سيؤدي لتفاقم الأمور ويشكل خطر على الليبيية ودولتهم وأمنهم كما أنه يشكل خطر على الأمن المصري، خاصة أن مصر لها حدود مع ليبيا تصل لنحو 1200 كم، مؤكدا أن مصر لعبت دورا في وقف إطلاق النار .