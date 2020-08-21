مستشار رئيس البرلمان الليبي: جهود مصر لدعمنا عظيمة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، إن ما قامت به مصر من جهود دبلوماسية وسياسية ودعم لليبيا عظيمة ولا تخفى على أحد، مؤكدا أن الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية لا يمكن أن تنسى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن إعلان القاهرة هو الذي أدى إلى إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، كاشفا أن الدولة المصرية ليس لديها أطماع في ليبيا ويهمها استقرار الدولة الليبية.

وأكد أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، كان دائما ما يدعو في جميع المحافل الدولية والزيارات المكوكية للعديد من العواصم في الدول أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن هناك مخاوف من أن فايز السراج وصم الليبيين بالعار بجلب مستعمر عثماني وآخر قطري إلى الأراضي الليبية كما أنه لا توجد ثقة بمدى وطنيته ويقوض كل مبادرات السلام واختياره لوزراء حرب خلال الفترة الماضية.

وقال الصافي، إن ما صدر اليوم من وقف للإطلاق النار في الأراضي الليبية هو ما كان يدعو له المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.