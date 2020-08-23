أسيوط تجري أول تجربة عملية للحواجز الماصة والمطاطية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أولى التجارب العملية لتطبيق الحواجز الماصة للمواد البترولية والمطاطية أمام مأخذ محطاتها المرشحة، بدءاً بمحطة مياه نزلة عبداللاه المرشحة الكبرى، تمهيدًا لتطبيق التجربة أمام مأخذ محطتي التشيكي والألماني بعد التحقق من نجاح التجربة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تلك التجربة تأتي كخطوة جديدة لضم الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطة وسلامة ومأمونية المياه بهدف جودة المياه المنتجة من محطة مياه التشيكي المرشحة والمحطة الألمانية المرشحة، ووضع منهج شامل للتقييم وإدارة المخاطر ضمن منظومة جودة مياه الشرب.

وأضاف الكيميائي محمد أحمد ثابت، مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة، أنه جرى توريد حواجز ماصة للمواد البترولية وأخرى مطاطية بجميع مشتملاتها، بتكلفة إجمالية 360 ألف جنيه ضمن الخطة المالية السنوية التي تخصصها الشركة للارتقاء بأدائها الخدمي، لحماية مآخذ المحطات المرشحة من التلوثات البترولية وضمان استمرارية التشغيل دون أى مؤثرات تؤثر على مستوى الخدمة.