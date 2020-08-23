محافظ مطروح يستعرض تجهيزات نهائي دوري مصر لذوي القدرات

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه، اليوم، الدكتور محمد عبد الستار مسؤول مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، بحضور خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح وأحمد محمود خطاب مسؤول مكتب ذوي القدرات والهمم بالمحافظة.

واستعرض اللقاء عرض جميع الاستعدادات اللازمة لإقامة نهائي دوري مراكز الشباب والرياضة لكرة القدم للصم وضعاف السمع، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح في الفترة من 20/8/2020 وحتى 4/9/2020.

وعرض خالد عبدالحميد، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أعمال مكتب ذوي الهمم بمحافظة مطروح.

وأكد المحافظ دعمه وتبنيه الكامل لمكتب ذوي القدرات والهمم بالمحافظة، موجها بضرورة الاستعداد الجيد لإظهار نهائي البطولة بالشكل اللائق للمحافظة مع تذليل جميع المعوقات.