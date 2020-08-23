محافظ كفر الشيخ: مالك 9 عقارات مخالفة دفع 33 مليون جنيه للتصالح

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار جهود المحافظة في التصدي لكل مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبالًا من المواطنين على التصالح في مخالفات المباني، مشيرًا إلى تخفيض قيمة المخالفات بكافة مراكز المحافظة بنسب تتراوح تتراوح ما بين 25 إلى 40%.

وأكد المحافظ أن أحد المواطنين دفع 33 مليون جنيه، بعد رصد 9 عقارات متجاورة ومخالفة مملوكة له، وتم تقدير قيمة المخالفات له وسددها مرة واحدة، لتقنين وضعه والاستفادة من مرافق الدولة.

واستكمل، أن الجدية من قبل أجهزة الدولة المصرية بإزالة كافة المخالفات، وإحساس المواطن بدخوله تحت مظلة القانون، وأنه سيستفيد بتلك المبالغ التي سيدفعها لتعديل وضعه وإمداد المبني الخاص به بخدمات ومرافق الدولة، دفع المواطنين المخالفين للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.