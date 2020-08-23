سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية

تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بأسيوط، المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لحي شرق وحي غرب ومراكز منفلوط والقوصية وأسيوط، للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها.

كان محافظ أسيوط وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، والعمل على تذليل العقبات أمامهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة معاً، موضحاً أن المراكز التكنولوجيا مستمرة بكافة المراكز والأحياء في تلقي طلبات التصالح وفقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، مجدداً مناشدته للمواطنين المخالفين لقانون البناء بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25%.