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ضبط مطبعة غير مرخصة بها 157 ألف كتاب دراسي وديني بالخصوص

كتب:

حسن صالح
03:43 م | الأحد 23 أغسطس 2020
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

ضبطت مديرية أمن القليوبية مطبعة في مدينة الخصوص، بها قرابة 157 ألف كتاب دراسي وديني، وتم التحفظ على المطبعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي إخطارًا بتمكن الإدارة العامة للمصنفات بمديرية الأمن، من ضبط مطبعة ومخازن بدائرة قسم شرطة الخصوص، لقيام مالكها بطبع كتب دراسية خارجية بدون تصريح، وكذلك تخزين الكتب الدينية دون تفويضات أو فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمداهمة المطبعة، تم ضبط عدد 157 ألف نسخة لكتب دينية ودراسية خارجية جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة، وبدون فواتير شراء من دور النشر أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتولت النيابة التحقيق.

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