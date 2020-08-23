"شعراوي" يوجه بحل أي معوقات لمسار العائلة المقدسة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاتفاق على جميع بنود مسار العائلة المقدسة في المحافظات الثماني المعنية، وتقديم الدعم المادي المطلوب خلال الفترة الماضية، والاتفاق مع هيئة التنسيق الحضاري بالقاهرة على المفردات الفنية من لافتات وشعارات وأسلوب تطويرها بما يحقق وحدة التنسيق والتطوير بشكل يتفق مع الأهداف الدينية والسياحية والتراثية لهذا المشروع المهم، مشيرًا إلى المتابعة بصورة دورية لنتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجنة التنسيقية لمتابعة المشروع والتي يشارك فيها بحضور عدد من قيادات الوزارة ومشاركة سكرتيري عموم المحافظات الثماني التي تمر بها نقاط المسار الـ25 ونواب المحافظين وممثلين لوزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية ومجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضاري ومجلس النواب.

ووجّه وزير التنمية المحلية في تصريحات الجهات المعنية في المشروع بالمحافظات بالانتهاء من أعمال البنية التحتية في أقرب وقت، لافتًا إلى أن وزارة السياحة والآثار تعد المخطط الاستثماري للمشروع، وبدء الإعداد لبرامج الترويج للمشروع القومي الذي يحظى بتوجيه ودعم من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وشدد على حرص رئيس الجمهورية على افتتاح مسار العائلة المقدسة بصورة تليق باسم مصر وبحضور دولي رفيع المستوى وشخصيات دينية وثقافية وسياسية كبرى.

كما وجّه شعراوي ببدء سلسلة من الزيارات الميدانية لمواقع المسار لمواجهة أي معوقات والعمل على سرعة حلها، والتأكد من تنفيذ المطلوب وفقًا للجداول الزمنية التي حددتها اللجنة العليا، مؤكدًا أنه من المقرر أن يسهم إطلاق الشعار في إعداد اللافتات التي تقود لنقاط المسار وستكون هذه الأيقونة مدخلاً دعائيًا إضافيًا للمشروع الذي بات يحظى باهتمام عالمي ودولي.

وأشار الوزير لأهمية تضافر الجهود بين المحافظات والهيئات الحكومية والمشاركة المجتمعية والمجتمع المدني، وتقديم الدعم للانتهاء من المشروع وتطويره في التوقيتات المحددة نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لمسار رحلة العائلة المقدسة.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أقر الشعار الرسمي الذي سيستخدم في لافتات مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر" ومطبوعاته، في ضوء الجهود المبذولة للانتهاء من النقاط الـ25 للمسار بين جميع الجهات المعنية.