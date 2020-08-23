الشباب تدشن "خليك في البيت وطلباتك أون لاين" لمواجهة كورونا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك أون لاين" لجميع مراكز شباب مصر، إيمانا بدور الوزارة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكإجراء احترازي لمواجهة فيرس كورونا.

وخصصت الوزارة رقم (01147555706) على تطبيق واتس آب لجميع مراكز شباب مصر، لاستقبال خطابات مراكز الشباب سواء طلبات استثمار أو أي خطابات أخرى موجهة للوزارة، وتوصيلها للجهة المنوط بها العمل والتعامل معها والرد على صاحب الخطاب أو الاستفسار.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "الفكرة تمثل انطلاقة قوية لمراكز الشباب في ظل تعاظم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسهم في تقليل السفر من المحافظات المختلفة لتقديم الطلبات والخطابات الرسمية بديوان عام الوزارة، حفاظا على المواطنين من انتقال عدوي فيروس كورونا، وتوفيرا للجهد والمال والوقت للمواطنين.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على المبادرة، ووجّه باستمرارها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية التي تستهدف المضي قدما في طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والخطة القومية نحو الرقمنة والتحول الرقمي.

يذكر أنّ المبادرة انطلقت في أبريل الماضي منذ بداية انتشار عدوى فيروس كورونا في مصر، واستقبلت حتى الآن أكثر من 100 طلب رسمي موجه لإدارات مختلفة بالوزارة، وتم التعامل ومتابعتهم واتخاذ إجراءات والرد على أصحابها، وإرسال الطلبات بعد توقيعها واستكمالها عن طريق رقم واتس آب المخصص لها، ليبدأ فريق العمل طباعتها ومراجعتها وتوجيهها للإدارات المختصة ومتابعتها لحين البت فيها والرد على صاحبها.