سفير نور: زعماء الوفد أرسوا القواعد السياسية في مصر

قال اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، إن زعماء الوفد الثلاثة سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين، أثروا في الحياة المصرية وكان لهم الأثر البالغ والأعظم في تشكيل السياسة في مصر.

وأكد "نور"، على هامش زيارته لضريح سعد زغلول، أن زعماء الوفد ساهموا في تكوين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وشجعوا الشعب المصري على الوحدة والتكاتف لإنهاء الاحتلال الإنجليزي لتكون الحرية هي السبيل الأمثل للكرامة الوطنية.

وأضاف أن هؤلاء الزعماء الثلاثة كانوا سببًا في إرساء القواعد السياسية والحزبية وكل المناحي في مصر، وعلينا استلهام روحهم الوطنية في العمل على النهوض في كل المجالات والوقوف خلف الوطن في التحديات التي تواجهها على كل المستويات.