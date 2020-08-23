المتهم بقتل والدته في الإسكندرية: كانت بتعايرني.. بتقول لي يا فاشل

قدم المتهم بقتل والدته خنقًا وترك جثتها حتى تحللت داخل شقتها بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، اعترافاته أمام النيابة العامة، مؤكدًا أن معايرة والدته له بالإنفاق عليه وراء ارتكاب الحادث.

وسرد المتهم تفاصيل الجريمة، قائلاً في معرض حديثه بأنه يبلغ من العمر 38 سنة وترك عمله منذ سنوات عدة، وبسبب ذلك طلبت منه زوجته الطلاق وأخذت أطفاله وذهبت إلى شقة والدها، وأقام هو مع والدته.

وأضاف أنه نظرًا لكونه عاطلًا كانت والدته ترسل مبلغًا ماليًا كل شهر إلى طليقته وأطفاله، بالإضافة إلى الإنفاق عليه.

وأشار إلى أنه قبل الواقعة بعشرة أيام نشبت مشادة كلامية مع والدته المجني عليها، وعايرته بكونه عاطلًا وهي من تنفق عليه وعلى أطفاله وطليقته، ووقتها فكر في قتلها حتى يتخلص من معايرتها له، ويحصل على الميراث، "كانت بتقول لي يا فاشل أنا باصرف عليك وعلى عيالك".

دفع والدته على الكنبة ثم خنقها بيده حتى فقدت الوعي، ولكي يتأكد من وفاتها أحضر كيسا من البلاستيك ووضعه في رأسها ولفه برباط ضاغط قاصدًا إزهاق روحها، ثم فتح صندوق الكنبة بعد أن أنزل جثة والدته ثم وضعها بالصندوق وأغلقه عليها لإخفاء أمرها عن أشقائه، الذين اعتادوا زيارة والدتهم.

في اليوم التالي عقب شعوره بانبعاث رائحة الجثة، أبلغ أشقاءه بغياب والدته عن المنزل، وجمع متعلقاته واستولى على هاتفها المحمول، وهرب. وجرى بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن اللواء سامي غنيم مدير أمن الاسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه بالعثور على جثة ربة منزل في شقتها بمنطقة سيدي بشر والاشتباه في وفاتها جنائيًا، فيما اتهم ابنها شقيقه المقيم معها بارتكاب الواقعة.

تم تشكيل فريق بإشراف اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث الإسكندرية، لكشف غموض الواقعة.

وتبين من التحريات أن ابنها وراء الحادث، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة.