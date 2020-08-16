محافظ الدقهلية: تحصيل 207 ملايين جنيه جدية تصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن العام الماضي تم تقييم كل مخالفات البناء في المحافظة عبر لجنة تم تشكيلها قامت بتسعير سعر متر الأرض في كافة أرجاء المحافظة ووفقا للأماكن التي بها مخالفات في البناء والأسعار الموجودة.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أن المحافظة قامت باستلام أكثر من 64 ألف طلب للتصالح في 19 يوما، كما استلمت أكثر من 35 ألف طلب مصالحة بعد الإعلان عن تخفيضات المحافظة في هذا الباب، موضحا أنه قد تم تحصيل 300 ألف جنيه فقط ببداية إعلان التصالح، وحاليا تعدت المبالغ المحصلة أكثر من 200 مليون جنيه.

وأكد أنه قد تم تقسيم التصالح لمستويات عده بناء على عدة معايير أهمها عرض الشوارع؛ وتختلف في المدينة عن القرية، حيث أن المستوى الأول في عرض الشارع هو 12 مترا والثاني من 8 لـ11 مترا والثالث أقل من 8 أمتار، مشيرا إلى أنه وقبل التخفيض استلمت المحافظة 600 ألف جنيه من المواطنين، وحاليا تقدم 35 ألف شخص و639 مواطنا للصالح بقيمة 207 ملايين جنيه.