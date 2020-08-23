سائق توك توك وسيدة يقتلان مزارعا نهرهما أثناء تعاطيهما المخدرات بسمنود

نجحت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية، فى كشف غموض واقعة مقتل مزارع فى ظروف غامضة، حيث تمكنت من ضبط سائق "توك توك" وربة منزل تورطا فى قتله بسبب خلافات سابقة، واقتادتهما إلى ديوان مركز سمنود وعرضتهما على النيابة العامة.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد العيدروسي مأمور مركز شرطة سمنود، الذي تلقى بلاغًا من مزارع يفيد بالعثور على جثة والده، مزارع، بأرضهما الزراعية الكائنة بدائرة المركز مصابًا بجروح بالرأس.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث سمنود ومعاونوه، أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" له معلومات جنائية، ومقيم بذات القرية، وربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ما أسفر عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة.

وقرر المتهمان أنه بتاريخ الواقعة قاما بشراء مواد مخدرة من إحدى القرى بالدقهلية، ولدى عودتهما مستقلين مركبة "توك توك" قيادة الأول توقفا أمام الأرض الزراعية الخاصة بالمجني عليه لتعاطي تلك المواد، إلا أنه شاهدهما وقام بنهرهما، فقام المتهم الأول بالتعدي عليه بسكين محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وبإرشادهما ضُبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.