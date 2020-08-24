محمود حميدة وأحمد حاتم "ثنائي فني بدأ عام 2017"

للمرة الثالثة يستعد الفنان أحمد حاتم، للظهور مجددًا مع الفنان الكبير محمود حميدة من خلال فيلم جديد يحمل اسم "ريستا"، بعد لقائهما سويًا من خلال فيلمي "يوم من الأيام"، و"الغسالة".

ريستا

فيلم ريستا، من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبدالله صالح، ويعقد صناع العمل، جلسات مكثفة لاختيار الممثلين وتسكين كل منهم في دوره، فضلًا عن تحديد أماكن التصوير، واختيار الديكورات والملابس الخاصة بالعمل، حتى يتسنى تحديد انطلاق موعد التصوير.

وحتى الآن انضم كل من الفنان محمد الشرنوبي، ومايان سعيد، إلى النجوم محمود حميدة، وأحمد حاتم في فيلم ريستا.

يوم من الأيام

شارك الفنان أحمد حاتم، في فيلم "يوم من الأيام" مع الفنان محمود حميدة عام 2017، بطولة هبة مجدي، لطفي لبيب، أمير رامز، مشيرة إسماعيل، تأليف وليد يوسف، إخراج محمد مصطفى.

وتدور أحداث فيلم "يوم من الأيام" في إطار رومانسي، ويتم استعراضها بالتزامن مع سفر عدد من الركاب على متن حافلة سياحية بين مدينتي القاهرة والمنصورة، ويجسد "حميدة" شخصية سائق الأتوبيس، ويجسد "حاتم" شخصية إرهابي يحمل قنبلة.

الغسالة

ويعرض حاليًا بالسينمات فيلم "الغسالة" الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة، للمرة الثانية، بطولة هنا الزاهد، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وتدور أحداثه في إطار الفنتازيا من خلال رحلة عبر المستقبل.

وفي فيلم الغسالة، التقى أحمد حاتم، وهنا الزاهد، للمرة الثانية بعد نجاحهما من خلال فيلم "قصة حب" إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أماني التونسي.

والتعاون الثالث بين محمود حميدة، وشيرين رضا، بعد لقاءهما في فيلمي "فوتو كوبي" و "نوارة".