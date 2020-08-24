حظك اليوم الإثنين 24-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يبحث مواليد برج الجدي دائما عن النجاح، ويبذلون النفيس والغالي، كما يعرف عنهم قوة الشخصية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم العقبات والضغوط.. تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بأوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء وقد تستفيد من البعض بنصائح مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.