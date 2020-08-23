فتاة تعترف بقتل والدها دفاعا عن والدتها.. والأم للقاضي: "بنتي بريئة"

"مكنش قصدي أقتل أبويا والسكينة دخلت في بطنه غصب عني، هو كان بيضرب أمي"، بهذه الكلمات اعترفت فتاة بتفاصيل قتل والدها في مشاجرة بمنزلهما بمحافظة القليوبية.

وحاولت الأم الدفاع عن ابنتها أم القاضي أثناء نظر تجديد حبس المتهمة، قائلة: "بنتي معملتش حاجة كانت بتدافع عني، أبوها اللي مات كان بيضربني وهي دافعت عني"، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبدأت الواقعة بتلقي العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، إخطاراً بحدوث مشاجرة ومتوفى بناحية عزبة الرمل أبوزعبل دائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم. م. ق" 42 سنة، حداد مسلح، ومقيم أبو زعبل دائرة المركز، توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر، وزوجته "فايزة. م. ع"، 36 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان.

وأكدت التحريات نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات زوجية مستمرة، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتوفى بالتعدى على زوجته بالضرب، ما أثار حفيظة ابنتهما "ي. ا. م" 16 سنة، طالبة، والتي استلت سكينًا وطعنت بها والدها في الصدر.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، والتي اعترفت بتفاصيل الجريمة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.