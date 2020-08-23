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ضبط أسلحة بيضاء وسيف أثري وملابس عسكرية بحوزة راكب أمريكي بمطار القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
05:03 م | الأحد 23 أغسطس 2020
الجمارك تحبط محاولات تهريب اسلحة وأثار من عصور مختلفة

الجمارك تحبط محاولات تهريب اسلحة وأثار من عصور مختلفة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب اسلحة بيضاء ، وسيف اثري من العصر الاموي ، وقطع اثرية من عصور مختلفة ، وملابس عسكرية ، ومخدرات، وطائرة تجسس ، اخفاها راكب امريكي من اصل مصري داخل حقائبه فور وصوله من امريكا عبد المانيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة لوفتهانزا ، اشتبه كل من حسين هيكل نائب مدير الادارة بالجمارك وسامح زاهر مامور الجمرك في راكب امريكي من اصل مصري قادم من فرانسيسكو الامريكية ترانزيت فرانكفورت ، وقام يوسف المنشاوي مامور الفحص بالاشعه بالكشف علي حقائبه تبين انها تحوي كمية كبيرة من الاجسام الغريبة مختلفة الاحجام ، قرر كل من أحمد سيد واحمد الدلهماوي ومديري الحركة بالجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت كل من وائل عيد ونجاح لطفي مامورا الجمارك ، عثرت معه علي 44 قطعه اثريه من عصور مختلفة ، 17 قطعة سلاح ابيض مختلفة الاحجام ، و 7 قطع ملابس عسكرية ، 134.8 جرام مخدرات (حشيش وماريجوانا) .

قرر احمد علي مدير الادارة بالجمارك اتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار ، وتنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك .

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