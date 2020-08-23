ضبط 1000 لتر بنزين وسولار داخل طلمبة غير مرخصة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، على خلفية ضبط حملة تموينية لـ"طلمبة رصيف مخالفة"، تقوم ببيع مواد بترولية بطريق بني سويف - الفيوم بزمام قرية بهبشين بمركز ناصر.

وبالمعاينة تبين أن الطلمبة غير مرخصة، ولا يوجد لدى صاحبها ما يفيد حصوله على ترخيص، سواء من الهيئة العامة للبترول أو وزارة التموين، لبيع سلع تموينية مدعمة.

وبناء على ذلك، قامت اللجنة بالتحفظ على الكميات التي تم ضبطها داخل الطلمبة، ومنها 500 لتر بنزين 80، و500 لتر سولار، وتحرير محضر رقم 13193 جنح مركز ناصر، وإحالته لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد.