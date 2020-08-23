في نقاط .. تعرف على طريقة التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية "جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ"، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بدءا من أمس السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس.

خطوات التقدم للجامعات الأهلية

وتستعرض" الوطن"، في النقاط التالية كيفية التقدم والالتحاق بـ الجامعات الأهلية، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعات الأهلية وتسجيل البيانات كاملة

http://admission.egypt-hub.edu.eg/

ـ يقوم الطالب الراغب في التقدم للجامعات، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية شاملة مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها.

ـ يقوم الطالب برفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة (pdf).

ـ يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه.

ـ يجب على الطالب اتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.

ـ سيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له، بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها.

ـ سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة.

ـ إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.