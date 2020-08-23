وزير العدل: رفع الدعاوى عن بُعد ما زال في الإطار التجريبي

تحدث المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلا إن الرئيس السيسي وجه بتطوير منظومة التقاضي وتيسير الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة تسير بخطة زمنية، ولقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة لتنفيذ تلك الخطة، وتم عرض ما تم للمحاكم.

وأضاف "مروان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تطوير منظومة التقاضي يشمل تطوير مبنى المحكمة وإمداد القاضي بآخر مستحدثات التشريعات والموسوعات الفكرية وتدريبه، إضافة للميكنة.

وأشار وزير العدل إلى أنهم بدأوا في تطبيق التقاضي عن بعد، بحيث يتم رفع الدعوة عن بعد، مؤكدا أنها مازالت في الإطار التجريبي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.