عاكوم: الشق السياسي لحكم "العدل الدولية" أدان "حزب الله" بقتل الحريري

قال فادي عاكوم المحل السياسي اللبناني، إن حكم محكمة العدل الدولية أدان سليم عياش بقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، مشيرًا إلى أن الشق السياسي من الحكم أشار إلى تورط حزب الله والنظام السوري في هذه المسألة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "الشق الجنائي يتعلق بسليم عياش وهو قيادي في حزب الله ومن ثم فإنه ليس مجرد عضو ولا يتصرف منفردًا، والمحكمة قالت إن المستفيد سياسيًا من الاغتيال هما حزب الله وسوريا".

وتابع: "هناك مجموعة من الأدلة والقرائن سيكون لها أثر كبير في اجتماع مجلس الأمن الدولي منها عمليات التصفية التي تبعت اغتيال الحريري".

وأشار، إلى أن الأمن اللبناني كان يقع تحت السيطرة السورية وأزال أدلة مهمة من موقع الحادث: "جرى اعتقال رؤساء أجهزة الأمن الأربعة في لبنان بموجب أمر من المحكمة الدولية لأربعة سنوات، وبعد تنفيذ سلسلة من الاغتيالات جرى الإفراج عنهم، بينهم أحد النواب الحاليين في البرلمان، وهذه القيادات نظفت مسرح الجريمة من الأدلة وكانت سببًا في الإنفجار، ثم نظفت الشارع من خلال عمال نظافة وردمت الحفرة التي نجمت عن هذا الانفجار".