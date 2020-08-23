بيومي فؤاد يتغيب عن ندوته بقصر السينما ويثير غضب الحضور

تغيب بيومي فؤاد عن ندوته التي كان من المقرر عقدها منذ قليل، بقصر السينما في الزمالك، والتي كان من المقرر أن يديرها الناقد الفني طارق الشناوي، والذي حضر في موعده.

ولكن بيومي تغيب عن الحضور، واعتذر بعد موعده الأساسي بحجة تصوير أحد أعماله الفنية، وبعدها تواصل العديد من القائمين على الندوة مع الفنان، لكنه لم يرد على هاتفه، ما أثار غضب القائمين على الندوة وكذلك الحضور.

وشارك بيومي فؤاد في عملين خلال شهر رمضان الماضي، وهم "رجالة البيت" مع أحمد فهمي وأكرم حسني و"خيانة عهد" مع يسرا.