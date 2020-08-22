نصائح لطلاب الثانوية قبل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى

تبدأ الجامعات الحكومية، اليوم، استقبال طلاب المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2020 ـ 2021، بمعامل التنسيق الإلكتروني بالكليات، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، للمحافظة على الطلاب وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" عددًا من القواعد والإجراءات التي يجب أن يأخذها الطالب في الاعتبار قبل تسجيل الرغبات، وفقًا لوازرة التعليم العالي على النحو التالي:

- يكون متاحا قائمة بأسماء الكليات والمعاهد من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك.

- الموقع يعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإنّ برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأنّ الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

- حال وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار، إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته، أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات، طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شرط استيفاء الشروط المحددة.

- على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد الانتهاء من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي أدخلتها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكن حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا عدّلت رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم أنّ الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لأخر تعديل نفذته.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

سيتم إبلاغك بنتيجة ترشيحك فور إعلانها رسميًا وذلك بإحدى الطرق التالية:

- عن طريق الدخول على الموقع وإدخال رقم جلوسك فيظهر لك على الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له، ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد، مع العلم أنّ بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي ولا يعتد بها.

- سيقوم الموقع بإعلان الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكد من الحد الأدنى للرغبة التي تم الترشيح لها.