متحدث "التعليم العالي": اختيار المتبرعين لتجارب لقاح كورونا من خلال إعلان

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح مصري لفيروس كورونا، قائلا إنه يتم اختيار المتبرعين لتجربة هذا اللقاح من خلال إعلان.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه يتم اختيار المتبرعين وفقا لشروط صحية يتم تحديدها من خلال بروتوكول، مثل شروط السن والحالة الصحية، وإمضاء المريض على إقرار برغبته للمشاركة في هذه التجربة، مؤكدا أن هذا التطوع ليس بمقابل ولكن لخدمة الإنسانية.

وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث، أعلن وجود 4 أنواع من اللقاحات، واللقاح الذي وصل لمرحلة الحصول على الموافقات القانونية في بدء التجارب الإكلينيكية، هو ما نسميه "الفيروس المضعف" أو الفيروس الذي أصابه الضعف لكي لا يؤدي إلى إحداث ضرر صحي، وإنما يبقى فيه المادة الجينية التي تحفز الجهاز المناعي في الجسم على إنشاء الأجسام المضادة التي تحارب الفيروس.