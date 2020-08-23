التعليم العالي تعلن موعد نتائج المرحلة الأولى لتنسيق 2020

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ستنتهي الأربعاء في الساعة 7 مساء، وتعلن النتيجة بعد يومين، وقبل بدء المرحلة الثانية التي ستبدأ يوم السبت.

وأضاف "عبدالغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الجامعات الأهلية هي جامعات تعليم متميز للطالب المتميز، والمقصود بالطالب المتميز أي أنه متميز علميا ورياضيا وثقافيا ومتميز في التفكير والإبداع، موضحا أن الجامعات الأهلية هي بمثابة خلق بيئة علمية متميزة لهذا الطالب المتميز.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قدم 100 منحة مجانية لأوائل طلاب الثانوية العامة، "لو طالب متميز ومعندهوش القدرة المادية للالتحاق بالجامعات الأهلية دي منحة من الرئيس لـ 100 طالب متميز"، إضافة إلى أن هناك برامج وإرشاد أكاديمي ومنح قد لا تكون كاملة أي حوالي 50% أو 40% وكل ذلك في خدمة الطالب، مؤكدا أن مصروفات الجامعات الأهلية أقل في كثير من جامعات أخرى على نفس المستوى.