ندوة بنادي روتاري حول مخاطر الانتقال من العالم الواقعي إلى الافتراضي

أقام نادي روتاري القاهرة غرب الجولف، مساء أمس، ندوة بعنوان "مخاطر الانتقال من العالم الواقعي الي العالم الافتراضي" حول مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعل الشباب معها و تأثيرها على السلوكيات الإجتماعية، وذلك في إطار جهود النادي في مجال التنمية المجتمعية والتثقيفية.

استعرضت المناقشة العديد من النقاط الهامة من سلبيات وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، منها ظاهرة الانفلونسرز وعلاقة الإعلام التقليدي "المسموع والمرئي والمقروء" بالسوشيال ميديا وغيرها.

أدار الندوة أحمد إبراهيم رئيس نادي روتاري غرب الجولف، وأحمد أبوزينة رئيس لجنة الفعاليات وعضو النادي، وذلك باستضافة عدد من الإعلاميين المتميزين، أحمد فايق مقدم برنامج مصر تستطيع ورئيس تحرير برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc، والإعلامية رضوى حسن مقدمة برنامج السفيرة عزيزة على القناة نفسها، وهاجر جميل مقدمة برنامج شارع مصر على راديو شعبي إف إم، و يارا الجندي خريجة كلية الإعلام من جامعة مصر الدولية.

يذكر أن الندوة عُقدت أونلاين عبر تطبيق زووم، كتطبيق عملي يوضح إمكانية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، بالإضافة لكونه التزاما بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، علما بأن الندوة مسجلة ويمكن مشاهدتها من خلال صفحة النادي على الفيس بوك.