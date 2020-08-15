روتاري مصر : تعين المستشار مايكل نصيف مساعدا لمحافظ المنطقة الروتارية

كرمت المنطقة الروتارية 2451 من محافظها السابق المستشار مايكل نصيف على جهوده التي بذلها في خدمته المجتمع المصري خلال العام الروتاري 2019/2020، جاء ذلك خلال احتفالية انتهاء العام الروتاري، والتي شهدت تسليم وتسلم قيادة المنطقة الروتارية ورؤساء وقيادات اللجان النوعية، في حفل حضره بعض قيادات الروتاري على مستوى الجمهورية.

وخلال الاحتفالية، وتقديرًا لجهودة في خدمة المجتمع، فقد شهد التشكيل الجديد لقادة المنطقة الروتارية اختيار المستشار مايكل نصيف لتولي منصب مساعد محافظ المنطقة الروتارية للعام الجديد 2020/2021.