ضبط 4 أشخاص بالبحر الأحمر بحوزتهم 6 طن من الأحجار التى تحوى خام الذهب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق إدفو/ مرسى علم بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمحافظة البحرالأحمر من ضبط سيارة يستقلها (4) أشخاص (سائق، 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية).. وبحوزتهم (عدد 120 جوال بداخلهم كمية من الأحجار التى يشتبه أن تحوى خام الذهب وزنت 6 طن - جهازى كشف عن المعادن).بمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم غير المشروع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بالبحرالأحمر بحوزتهما 750 كيلو جرام من الأحجار التى تحوى خام الذهب

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق إدفو/ مرسى علم بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمحافظة البحرالأحمر من ضبط (عاملَين- مقيمان بمحافظة أسوان).. وبحوزتهما (سيارة بدون لوحات معدنية " لاذ قائدها بالفرار فور مشاهدته للقوات"- عدد 15 جوال بداخلهم كمية من الأحجار التى يشتبه أن تحوى خام الذهب وزنت 750 كيلو جرام- جهازى كشف عن المعادن) .بمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وما تحويه الأجولة من متحصلات التنقيب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.