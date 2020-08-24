ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.. بحوزتهم 438 طربة "حشيش"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها..فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش ورصد محاوله تصنيع وخلط ذلك المخدر مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مديرية أمن السويس تم ضبط إثنين من المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحيازتهما المضبوطات التالية:-

(438 طربة لمخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر مخلوطة بمواد أخرى معدة للكبس والتغليف .. وزنت جميعها 53,800 كيلو جرام)

(كمية من بودرة وأعواد نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 12 كيلو جرام).

(108) زجاجة وكيس لأدوية وزيوت وعقاقير مخدرة ومؤثرة مختلفة.

(كمية من الأعشاب "بردقوش – لبان – حناء" مجهولة المصدر وزنت جميعها 10 كيلو جرام)

(أدوات التصنيع "مكبس – إسطمبة حديدية – غطاء حديدية أوانى معدنية وبلاستيكية تستخدم فى التصنيع").

(مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان)

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة لحساب المتهم الهارب.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (3796000 – ثلاثة ملايين وسبعمائه وستة وتسعون ألف جنيه).

(ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار)

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذاً من الأراضى الزراعية المتآخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه فى الإتجار والترويج على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية ، أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بركة السبع ، وبحيازته (3 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية مجزئة معدة للترويج وزنت جميعها 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "سكين" - ميزان) ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300000 – ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.