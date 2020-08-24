ضبط 1173 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1173) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (25 طن سلع غذائية فول – لوبيا ) بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى (7,500 طن دقيق بلدى إستخراج 82%مدعم قُدرت قيمته بحوالى (40,875جنيه) من خلال بيعها بالسوق السوداء.

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) وبحوزته (2 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) قام بحجبها عن التداول بالأسواق بغرض زيادة أسعارها .

ضبط مالك (محل لتجارة المستلزمات الطبية) بدائرة قسم شرطة إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة) ، وبحوزته (6963 قطعة مستلزمات طبية كمامة ، قفاز طبى ، جهاز قياس السكر فى الدم – 60 عبوة كحول طبى بدون مستندات مجهولة المصدر ، تشكل ضرراً بالغاً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط المدير المسئول عن مصنع للملابس الجاهزة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (2000 كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون تصريح من وزارة الصحة تشكل ضرراً بالغاً على الصحة العامة – 500 كيلو جرام أقمشة بدون مستندات مجهولة المصدر – 13 ماكينة خياطة مستلزمات وأدوات إنتاج ) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته (4550 قطعة قميص – 4300 متر أقمشة – 109 بكرة خيط بدون مستندات مجهولة المصدر – 22ماكينة كى وخياطة مستلزمات وأدوات إنتاج) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.