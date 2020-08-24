رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع طبيبة وإصابة آخر في حادث مروري بصحراوي بني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:50 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفى بني سويف التخصصي

لقيت طبيبة أسنان مصرعها، اليوم الإثنين، وأصيب طبيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لطبيبة أسنان وتدعى "هاجر.س.م" 25 سنة وتم إيداعها بمشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل طبيب آخر ويدعى "يس.م.ا" 34 سنة، ومقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا مصابا باشتباه نزيف بالبطن ونقله لقسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

اقرأ المزيد:

إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي بني سويف"

إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"

عاجل.. مصرع شخص وإصابة 7 في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخصين وإصابة 7 في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"

إصابة 19 بينهم 12 طفلا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي بني سويف"

إصابة 4 في انقلاب سيارة ميكروباص بـ"صحراوي بني سويف"

إصابة 6 في حادث مروري بـ "صحراوي بني سويف"

إصابة 9 في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"