مصرع طبيبة وإصابة آخر في حادث مروري بصحراوي بني سويف

لقيت طبيبة أسنان مصرعها، اليوم الإثنين، وأصيب طبيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لطبيبة أسنان وتدعى "هاجر.س.م" 25 سنة وتم إيداعها بمشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل طبيب آخر ويدعى "يس.م.ا" 34 سنة، ومقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا مصابا باشتباه نزيف بالبطن ونقله لقسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.