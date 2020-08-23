إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي بني سويف"

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم شيرين شحاته عبد المنعم، 32 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، سما حسن صبري سنتين، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ندى علاء عبد الكريم 12 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، نجلاء محمد أحمد 30سنة، مصابة بخلع بالذراع اليمنى.

كما نقلت سيارات الإسعاف آسيا محمد أحمد 11 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، يوسف ناصر محمد 30 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، أحمد صابر تهامي 34 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عبد المحسن عبد الرحيم 34 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، عبد الرحيم حسن عبدالرحيم 25 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا إلى المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية للحادث أن السيارة كانت متجها من المنيا إلى القاهرة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلابها ووقع الحادث ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.