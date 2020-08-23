الزراعة: لا يوجد نقص في الأسمدة

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على شكاوى الفلاحين بنقص الأسمدة الزراعية في الجمعيات والأسواق، قائلا إنه لا يمكن القول بأن هناك تناقص، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بجهود لتوفيرها للمزارعين وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف "القرش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الفترة الحالية هي فترة حصاد جزء من المحاصيل والجزء الآخر يحتاج بشكل مستمر للأسمدة وهو ما تقوم به الوزارة لتوفيره.

وأشار إلى أن هناك لجنة لدراسة الموقف في بعض المناطق التي تشتكي من نقص الأسمدة، وهناك تنسيق مستمر مع الجمعيات لتوفير الأسمدة بكميات كبيرة، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم عملية تداول الأسمدة من خلال تطوير منظومة كارت الفلاح المطبقة في 6 محافظات، وستتوسع في تطبيقها بالمحافظات بشكل متدرج.

وأوضح أن الوزارة حريصة على تطوير منظومة الأسمدة بحيث بدأ دراسة آليات احتياجات الأرض، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا في تطوير المنظومة وخدمة المزارع وأي مشكلات تواجه المزارع يتواصل مع الوزارة "وأي مشكلة احنا تحت أمر كل مزارع مصري".