"النقد الدولي" يتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري لـ51 مليار دولار
يصل لـ40.1 مليار في العام المالي الحالي.. وسيقفز تدريجيًا
كتب:
محمد مجدي
02:38 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
صندوق النقد الدولي
نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن صندوق النقد الدولي توقعاته باستمرار تحسن احتياطات النقد الأجنبي لمصر، حتى تُسجل 76.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025.
جاء ذلك خلال تقرير معلوماتي "إنفو جراف" صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قبل قليل، وجاءت توقعات الاحتياطي المصري لـ"الصندوق" كما يلي:
1- العام المالي 2020/ 2021: يصل إجمالي الاحتياطات الدولية لـ40.1 مليار دولار.
2- 2021/ 2022: من المتوقع وصول الاحتياطات لـ40.7 مليار دولار.
3- 2022/ 2023: يصل احتياطات النقد الأجنبي المصري لـ41.5 مليار دولار.
4- 2023: 2024: من المتوقع وصول الاحتياطي الأجنبي لـ45.1 مليار دولار.
5- 2024/ 2025: يصل الاحتياطي حسب توقعات صندوق النقد لـ51 مليار دولار.